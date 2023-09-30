Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти предложил принять временный бюджет США без помощи Украине.

Об этом он сообщил в эфире CNN.

По его словам, изъятие этого пункта помогло бы протолкнуть законопроект, что позволит на 30 дней избежать шатдауна - прекращения финансирования правительства.

"Я думаю, если бы у нас был чистый проект без Украины, мы, вероятно, смогли бы довести до конца. Я думаю, если Сенат добавит Украину и сосредоточится на Украине, а не на Америке, я думаю... я думаю, это может вызвать реальные проблемы", - заявил Маккарти.

Напомним, уже в это воскресенье Америку может ждать шатдаун, поскольку Палата представителей Конгресса не может принять бюджет, и вчера провалила голосование за него.

Одним из камней преткновения для республиканцев является заложенная в его проект помощь Украине. Они требуют рассматривать ее отдельно.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден останется в Вашингтоне на выходные, чтобы не допустить шатдауна федеральных органов власти. У конгресса США остается меньше двух дней, чтобы согласовать хотя бы временный бюджет во избежание приостановки работы правительства. Пока этого не произошло.