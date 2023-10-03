Австралия передала Украине систему-убийцу дронов Slinger.

Об этом сообщил представитель компании изготовителя Мэтт Джонс, пишет ABC.

Антидроновые комплексы Slinger способны сбивать дроны-камикадзе и вертолеты. Пушка, установленная на кузове пикапа, отслеживает цель и является частью системы вооружения, сбивающей вражеские беспилотники.

Комплекс может вести огонь одиночными выстрелами, а также имеет режимы 100 или 200 выстрелов в минуту с использованием теплового и ночного видения.

EOS подписала с Украиной два контракта на поставку 110 систем Slinger, которыми оснастят бронетранспортеры.

Ранее мы сообщали, что Австралия выделила Украине пакет военной помощи на 74 млн долларов, куда войдут техника и снаряды.

Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На южном фронте обстановка практически без перемен, но с попытками ВСУ улучшить свое тактическое положение. Ситуация к югу от Бахмута не изменилась: происходят встречные бои под Клещеевкой и Андреевкой. На Лимано-Купянском направлении - РФ нарастила численность 25-й армии. Ранее соединение насчитывало 12 тысяч военных, сейчас идет речь о более чем 17 тысячах.

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