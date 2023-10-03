Система Slinger. Фото: eos-aus com

Австралия передала Украине систему-убийцу дронов Slinger.

Об этом сообщил представитель компании изготовителя Мэтт Джонс, пишет ABC.

Антидроновые комплексы Slinger способны сбивать дроны-камикадзе и вертолеты. Пушка, установленная на кузове пикапа, отслеживает цель и является частью системы вооружения, сбивающей вражеские беспилотники.

Комплекс может вести огонь одиночными выстрелами, а также имеет режимы 100 или 200 выстрелов в минуту с использованием теплового и ночного видения.

EOS подписала с Украиной два контракта на поставку 110 систем Slinger, которыми оснастят бронетранспортеры.

Австралия передала Украине систему поражения дронов

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