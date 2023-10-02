Главы МИД стран Евросоюза на сегодняшнем саммите в Киеве не смогли договориться о выделении Украине военной помощи в 5 млрд евро на 2024 год.

Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам мероприятия верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Вместе с этим Боррель сказал, что намерен добиться этого соглашения до конца года.

Кроме этого он подтвердил намерение Евросоюза подготовить до конца года приблизительно 40 тысяч украинских военных, включая пилотов для истребителей F-16.

Напомним, глава Евродипломатии впервые провел личную встречу с министром обороны Рустемом Умеровым, где заявил о подготовке Евросоюзом новых обязательств в сфере безопасности Украины.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что прекращение военной поддержки Киева со стороны Запада приведет к быстрому окончанию конфликта в Украине, однако в результате страна потеряет свою независимость.

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