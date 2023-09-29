Семь стран Евросоюза заказали снаряды для Украины.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 мм для гаубиц, поставленных Украине странами Запада: немецкой Panzerhaubitze 2000, французской Caesar, польской Krab и словацкой Zuzana.

Контракты на закупку этих боеприпасов европейские страны подписали через Европейское оборонное агентством (EDA) с неназванными фирмами-подрядчиками. Объемы и стоимость заказов также не разглашаются.

В EDA отказались назвать семь стран, заявив, что значительная часть информации является конфиденциальной. Литва и Люксембург по запросу Reuters подтвердили, что вошли в эту семерку.

Эти заказы - часть глобального плана, который Евросоюз запустил в марте с целью в течение года поставить Украине миллион артиллерийских снарядов и ракет. Общая стоимость плана оценивается как минимум в 2 млрд евро.

Ранее западные СМИ писали, что европейская программа по снарядам отстает от плана.

Однако в ближайшие полгода Евросоюз хочет удвоить производство боеприпасов. Промышленность стран сообщества постепенно преодолевает первоначальные трудности с наращиванием объемов производства 155-мм артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине и увеличить собственные запасы.

Также сообщалось, что США хотят нарастить производство артиллерийских снарядов для Украины. Так, в 2025 году в США планируется увеличить объемы производства 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов до 100 тысяч единиц в месяц.