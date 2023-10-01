Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым во время визита в Киев. Также он сделал заявление о новых инициативах Евросоюза.

О ней глава Евродипломатии сообщил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Встреча в Киеве стала первым личным общением Борреля с главой Минобороны Украины.

"Мы обсудили непрерывную военную помощь Евросоюза Украине", - говорится в сообщении.

Дипломат добавил, что ЕС готовится принять на себя новые долгосрочные обязательства в сфере безопасности Украины.

Напомним, накануне глава Евродипломатии с необъявленным визитом прибыл в Одессу, где побывал в разрушенном ракетным ударом Спасо-Преображенском соборе.

А сегодня Боррель приехал в Киев. Вместе с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой дипломат принял участие в церемонии в память о погибших украинских военных.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что прекращение военной поддержки Киева со стороны Запада приведет к быстрому окончанию конфликта в Украине, однако в результате страна потеряет свою независимость.