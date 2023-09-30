В Одессу с необъявленным визитом прибыл верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель.

Об этом сообщил сам Боррель в соцсети Х (бывший Twitter).

Дипломат уже побывал в разрушенном ракетным ударом Спасо-Преображенском соборе.

"Одесса – красивейший город, памятка истории. Под такими заголовками должны выходить сообщения в разделах о культуре и духовности. Вместо этого Одесса проходит в новостях как частая мишень войны. ЕС поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от варварского разрушения россиянами", - прокомментировал Боррель свою поездку в Одессу.

Напомним, на днях Киев посетил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Сообщалось, что с Лекорню приехали 20 представителей предприятий оборонной промышленности, которые специализируются на производстве бронетехники, артиллерии, беспилотников, разминировании, а также вопросах кибербезопасности.

Также новый министр обороны Британии Грант Шэппс приехал в Украину и встретился с Владимиром Зеленским. Одной из обсуждаемых тем стало усиление украинской ПВО.

Кроме того, в Киев с неанонсированным визитом 28 сентября приезжал генсек НАТО Йенс Столтенберг.