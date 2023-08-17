Появились снимки изнутри разрушенного Спасо-Преображенского собора в Одессе, пострадавшего в результате ракетной атаки росииян 23 июля.

Фотографии опубликовало Суспильне Одесса.

В соборе полностью разрушена алтарная часть, также в результате попадания ракеты пробита крыша и обрушены перекрытия двух этажей.

Напомним, российские войска нанесли очередной удар по Одессе. Погиб мирный житель, был разрушен кафедральный собор.

Мы также сообщали, что произошло с крупнейшим православным храмом Одессы по время ракетной атаки: кроме значительных повреждений здания, из-под завалов извлекли Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

После случившегося власти Италии обещают восстановить разрушенный Спасо-Преображенский собор в Одессе.

"Свободный народ не запугать, варварство не восторжествует. Италия с её уникальными в мировом масштабе компетенциями по реставрации готова взять на себя реконструкцию собора и других украинских сокровищ культуры", — написала премьер-министр Италии Джорджа Мелони у себя в Твиттере.