В понедельник, 16 октября, в Украине идет 600-й день войны с Россией.

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16 октября

09.48 В Кировоградской области ночью были прилеты, сообщает ОВА.

Разрушений гражданской инфраструктуры нет.

РФ наносила удары ракетами и дронами. Один человек ранен.

09.27 ВСУ за неделю отбили более 100 атак армии РФ на Авдеевском направлении, сообщили в Генштабе.

"На Авдеевском направлении противник на прошлой неделе активизировал наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил более 100 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах восточнее Степного, Ласточкиного, Тоненького, Керамика, Северного, Невельского, Нетайлового и Первомайского Донецк. всем атакам врага в этом направлении, уничтожив сотни российских захватчиков и десятки танков и бронемашин", - сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

08.20 Россияне ночью применили против Украины баллистическую ракету "Искандер М", пять управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 "Шахидов".

Авиационные ракеты атаковали северные и восточные регионы Украины, "Шахиды" - в разных направлениях, в том числе на западе.

Сбиты две ракеты Х-59 и 11 беспилотников, сообщают Воздушные силы.

08.03 Власти Полтавской области подтвердили атаку ракетами и БПЛА, а также взрывы под Миргородом.

"Попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов. По предварительной информации пострадали три человека, среди них один десятилетний ребенок", - заявил глава области Филипп Пронин.

07.43 Ночью был ракетный удар по окрестностям Днепра, сообщили власти области.

Также о работе ПВО против "Шахидов" сообщали Воздушные силы по следующим городам: Кропивницкий, Миргород, Хмельницкий и Староконстантинов.

Отдельно несколько ракет летело в направлении Миргорода.

В Миргороде и Староконстантинове РФ ранее наносила удары по военным аэродромам.

Других деталей ночных атак пока не публиковалось.