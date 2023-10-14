Всем военнообязанным в Украине нужно явиться в ТЦК, чтобы обновить данные. Процедура касается и женщин-медиков.

Об этом заявил начальник пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"Если есть какое-то право на отсрочку - предоставить его, чтобы ресурсы, которые там есть, использовать правильно. Человек, который по базе как военнообязанный и здоровый, а имеет болезнь, но о ней не сообщил - мы не знаем, что человек не может проходить службу в ВСУ", - заявил Фитьо.

Напомним, накануне заместитель министра обороны страны Наталья Калмыкова предупредила, что мобилизация в Украине будет ужесточена. По её словам, "даже если человека не будет в реестре военнообязанных, государство сможет его найти".

Война в Украине идет уже 598-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются активные атаки в районе Авдеевки. По данным Deep State, на северном фланге россияне в районе Красногоровки имеют продвижение. В ВСУ сообщили, что основные обстрелы сейчас идут под Авдеевкой. Под Марьинкой противник возобновил наступление у Победы и Новомихайловки. Также вчера были подбиты два корабля РФ экспериментальным вооружением морских дронов "Морской малюк".

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