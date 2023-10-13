Сотни тысяч украинцев создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации. Государство примет меры, чтобы "урегулировать этот вопрос".

Об этом заявила замминистра обороны Наталия Калмыкова.

"К сожалению, очень много людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации. Также готовятся изменения в нормативно-правовые акты, которые помогут урегулировать этот вопрос", - заявила она в эфире телемарафона.

Какого рода законодательные правки планируются, она не уточнила.

Ранее мы писали о том, что в Украине не хватает рабочих рук из-за миграции и мобилизации на войну.

Война в Украине идет уже 597-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Россияне снова наносили удары по Авдеевке. В городе в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям. Не прекращают силы РФ и штурмовые действия по позициям вокруг города. Также вчера в Одесской области прилеты были в Измаильском районе. Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

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