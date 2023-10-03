В Украине расширили список военнослужащих, которые будут получать дополнительное вознаграждение. В этот список включены раненые, инструкторы учебных центров, срочники и курсанты. Изменения вступят в силу с 29 сентября.

Об этом сообщает Минобороны.

С 29 сентября дополнительные вознаграждения получают:

- 100 тыс. грн - военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огненное поражение противника, без условия нахождения в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 тыс.);

- 100 тыс. грн – военнослужащие, которые занимаются разминированием в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 тыс.);

- 50 тыс. грн – военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 тыс);

- 30 тыс. грн – военнослужащие, выполняющие разминирование вне районов ведения боевых действий;

- дополнительно по 20,1 тыс. грн - раненые военные, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности военной службы;

- 15-30 тыс. грн - инструкторы учебных центров;

- 6 тыс. грн - срочники;

- 2350 гривен - курсанты.

По 100 тыс. грн продолжают получать военные, воюющие на передовой, получившие ранение, семьи пленных и пропавших без вести.

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