В государственном бюджете Украины не хватает 250 миллиардов гривен на выплаты военным до конца года.

Об этом заявил Рустем Умеров с трибуны Верховной Рады во время назначения на должность министра обороны.

Стенограмма заседания опубликована на сайте парламента.

Сообщается, что в связи с этим Минобороны будет просить Раду внести изменения в госбюджет на 2023 год, увеличив расходы на выплаты военнослужащим на 251 млрд грн.

Из них 227 млрд пойдут на денежное довольствие на октябрь-декабрь, а еще 24 млрд - на единовременную денежную помощь.

По словам замглавы налогового комитета Ярослава Железняка, Кабмин уже готовит законопроект о дополнительном выделении более 300 млрд гривен на выплаты военнослужащим.

Ранее премьер Денис Шмыгаль пообещал доплаты всем военным, правоохранителям и спасателям на время военного положения.

А весной уже бывший глава Министерства обороны Алексей Резников говорил, что Минобороны сэкономило 100 млрд гривен за счет отмены доплат военным. По его словам, прекращение выплат в 30 тысяч гривен военным в тылу - это "справедливость".