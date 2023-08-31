В Украине готовятся отменить выплаты переселенцев для 180 тысяч человек.

Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук в эфире телемарафона.

По ее словам, большая часть из переселенцев - почти 110 тысяч - находятся за границей и получают две тысячи гривен как внутрене перемещенные лица.

Еще почти 10 тысяч числятся как умершие, но им продолжают выплачивать деньги.

Еще у 60 тысяч человек нашли ошибки в реестре. Например, когда отец и мать подали на выплаты одним и тем же детям.

В целом выплаты для переселенцев получают 2,6 млн человек.

Напомним, с 1 августа украинцы, проживающие за рубежом и получающие выплаты как внутренне перемещенные лица, больше не могут претендовать на эти средства.

Решение об этом в середине июля принял Кабинет министров Украины. В частности, речь идет о тех переселенцах, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без уважительных причин, подтверждаемых документально. Также это относится к тем украинцам, которые вернулись на прежнее место жительства.

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