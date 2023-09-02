В Украине складывается неоднозначная ситуация на рынке труда.

С одной стороны, и власти, и многие эксперты заявляют об увеличении числа вакансий - и, как следствие, снижении безработицы. Более того, в компаниях уже активно жалуются на дефицит людей, что в теории позволяет рассчитывать на рост зарплат. С другой — все больше компаний повышать зарплаты как раз не спешат, более того — задерживают выплаты и подумывают об урезании окладов.

Как показывает недавний опрос Европейской бизнес-ассоциации, за последние три месяца число компаний, которые платят людям в полном объеме, сократилось с 62% до 56%. А тех, кто сокращает зарплаты, стало 24% вместо 16%.

По словам руководителя деревообрабатывающего предприятия "ВГМС" Ирины Мацепуры, на самом деле правда где-то посередине: дефицит сотрудников есть, но платить им особо нечем.

"Мы в этом месяце заплатили людям вовремя, но отдали все, что было. И что дальше - вопрос открытый", - отмечает Мацепура.

Директор Института профессиональных квалификаций, который работает при Конфедерации работодателей, Родион Колышко говорит, что особого повода для оптимизма с работой пока нет, но некоторые украинцы все же могут рассчитывать на рост зарплат.

Разбирались, что происходит на рынке труда.

Куда пропали безработные

В Украине продолжает улучшаться официальная картина на рынке труда. По данным Государственной службы занятости, на 1 августа статус безработных имели чуть более 112 тысяч человек, что существенно меньше, чем до войны. И эта цифра из месяца в месяц снижается. Например, в феврале этого года на бирже труда числились 166 тысяч человек.

Мы уже писали, в чем тут секрет.

Во-первых, мужчины призывного возраста обходят биржи труда десятой дорогой, так как там они рискуют сразу же попасть в поле зрения военкоматов. По данным Госслужбы занятости, мужчин среди зарегистрированных безработных только 28%.

Во-вторых, сумма пособия ограничена (не больше минималки, а это 6700 гривен в месяц) и получать его можно только три месяца - потом нужно оформляться заново.

В-третьих, как говорит Родион Колышко, многие украинцы просто не могут зарегистрироваться на бирже.

"Туда с улицы не зайдешь. Чтобы получить статус безработного, нужно сначала уволиться (или быть уволенным) с прежнего места работы. Исключение разве что для молодых специалистов, только начинающих карьеру. А официальную работу имеют далеко не все украинцы, даже те, кто вроде трудится и получает зарплату - очень большой серый рынок труда", — говорит Колышко.

К слову, о том, что теневой рынок труда в Украине растет как на дрожжах, заявляют многие опрошенные "Страной" эксперты. Но вернемся к этой теме позже.

В недавнем инфляционном отчете НБУ прогнозируется, что уровень безработицы в этом году снизится до 19% (в 2022 году он составил 21,5%). В следующем году показатель упадет до 18,9%, а в 2025 - до 14,4%,

Этому, по мнению Нацбанка, будет способствовать восстановление экономической активности.

Вакансии ходят по кругу

НБУ также констатирует улучшение ситуации с трудоустройством даже по самым проблемным категориям населения, в частности, переселенцам. И ожидает роста зарплатного фонда. Повышать оклады сотрудникам, бизнес якобы вынудит всё то же "восстановление экономики и дальнейшее оживления спроса на рабочую силу".

"Рынок труда действительно восстанавливается. Количество вакансий на июль этого года превысило аналогичные прошлогодние показатели на 20%. В целом по числу вакансий рынок вышел на 85% довоенных объемов. Особенно активно работодатели ищут строителей, электриков, электротехников, водителей и других представителей рабочих пофессий. И готовы повышать зарплаты, по крайней мере, самым ценным сотрудникам", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Впрочем, то, что, на первый взгляд, выглядит как рост числа вакансий, на самом деле не более, чем реакция рынка на огромную текучесть кадров.

Так как рабочее место освобождается, оно снова выставляется в предложение, и так по кругу: чем выше текучесть кадров, тем больше вакансий в поисковиках.

Как говорит Родион Колышко, если брать новые вакансии, которые в ранее в поиск не выставлялись, то их количество, наоборот, пошло на убыль с марта: тогда было 23 тысячи, затем 17-20 тысяч, наконец, по состоянию на август 15 тысяч. То есть минус 8 тысяч вакансий за пять месяцев.

Хотя при этом общее количество вакансий действительно остается высоким и даже растет. Это подтверждает большое влияние на общую картинку рынка труда текучести кадров.

Мобилизация и беженцы

Одна из главных причин текучести персонала - мобилизация.

"Это очень большая проблема сейчас: людей забирают на фронт, бронь оформить очень сложно. Складывается такое впечатление, что бронируют только чиновников, потому что мы своим рабочим, ценным специалистам, без которых предприятию вообще непонятно как выживать, оформить отсрочку не можем", - жалуется глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

По его словам, именно из-за массовой мобилизации "некому работать", и на предприятии даже вынуждены были перевезти на склад несколько новых станков и заменить их на старые.

"Те могут обслуживать мастера-пенсионеры, которым уже за 60 и которые точно никуда не денутся", — рассказывает Барсук.

По словам Барсука, чтобы не получить повестку, мужчины призывного возраста сейчас не очень охотно оформляются на работу официально. То есть сотрудники уходят на фронт, но найти им замену не так-то легко, так как мужчины не хотят устраиваться на штатную должность. И в этом, по мнению Барсука, главная причина дефицита кадров, причем "деньгами тут не поможешь", отметил он.

Об этой же проблеме говорит и Ирина Мацепура. Но называя причины дефицита кадров, кроме мобилизации добавляет еще и миграцию женского населения.

"В дефиците у нас, во Львовской области, практически все рабочие. Планировали набрать людей, но не можем найти: мужики прячутся по хатам от армии, женщины едут за границу на заработки", — говорит Мацепура.

Родион Колышко говорит, что в дефиците сейчас практически все рабочие: от водителей и сантехников до энергетиков и строителей.

"Из-за мобилизации людей просто нет. Тем, кто остался в штате, расписали смены вплоть до декабря, никто не смотрит, ночные они или дневные - работать некому", — добавил Колышко.

Причем нехватка рабочих рук будет только нарастать. Как говорит глава Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, если бы сейчас пришлось отстраивать Каховскую ГЭС (а государство заявляло о таких планах), сделать это не смогли бы даже при наличии инвестиций — из-за кадрового дефицита.

"Понадобились бы 5-6 тысяч специалистов: машинистов специального оборудования, гидравликов, бульдозеристов. Их попросту нет в таком количестве, а молодых специалистов ПТУ готовят буквально "поштучно" - набор очень маленький", — говорит Мирощниченко.

Трудовая тень

Вернемся к теме теневого рынка труда. Эксперты говорят, что в последнее время он сильно вырос. Одна из причин - нежелание украинских мужчин устраиваться официально, чтобы не попасть под мобилизацию.

"Сейчас люди сами просят не оформлять их в штат. Это и им выгодно - не светятся в военкомате, и работодателям - те экономят на налогах", — пояснил нам глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич.

В аналитическом отчете Еврокомисии говорится, что неофициально работающих украинцев не меньше 19,5% от общего количества занятого населения.

Как говорит Родион Колышко, немало компаний, даже легально работающих, начали внедрять порядком подзабытые элементы серого рынка, в частности, зарплаты в конвертах.

Что происходит с зарплатами

В целом тема зарплат в Украине с началом войны стала еще более закрытой, чем была до этого.

"Средняя зарплата по официальным вакансиям - 14-16 тысяч. Но понятно, что есть гораздо более высокооплачиваемая работа", — говорит Колышко.

Например, водителям предлагают в среднем 30 тысяч, но дальнобойщикам - до 50 тысяч. Есть вакансии литейщиков на 70 тысяч, что больше, чем предлагают сейчас управленцу средней руки.

"Сейчас также примерно на 10% вырос спрос на специалистов по уходу - реабилитологов, физиологов и др. Бойцы возвращаются с фронта часто с ранениями и нуждаются в реабилитации. Таким специалистам предлагают больше, чем в среднем зарплаты по рынку - от 20-25 тысяч. Следующий этап - всплеск спроса на психологов и рост зарплат. Ждем новой волны уже к концу этого года", - говорит Колышко.

При этом он весьма скептически оценивает перспективы зарплатного роста для всех.

"Пока нет никаких предпосылок для тренда на повышение зарплат. Оклады могут расти ситуативно, под сезон или для особо ценных специалистов. Но повышать их для всех компаниям просто не из чего", — отметил Колышко.

Как показывает недавний опрос Европейской бизнес-ассоциации, за последние три месяца число компаний, которые платят людям в полном объеме, сократилось с 62% до 56%. А тех, кто сокращает зарплаты, стало 24% вместо 16%. К слову, такая волна "неплатежеспособности" как раз совпала с провалом по новым вакансиям, о котором говорит Колышко. Если в марте их было 23 тысячи, к маю стало уже 17 тысяч.

И, как поясняет бизнес, в этот период компании начали особенно сильно прессовать - блокировать налоговые накладные, ходить с рейдами, устраивать маски-шоу и т.д.

То есть платить зарплаты людям особо не из чего. А те, у кого деньги есть, как-то растеряли оптимизм и пока взяли паузу с новыми проектами и расширением штатного расписания, отметил Доротич.

Как говорит Ирина Мацепура, даже несмотря на дефицит персонала повышать зарплаты они не могут.

"Есть проблемы с экспортом на европейские рынки, а внутри страны сбыт тоже слабый. Все производители мебели демпинргуют, чтобы хоть что-то продать. В то же время лесники держат высокие ценники на сырье, а энергетики повышают тарифы на электроэнергию. В этом месяце мы рассчитались с людьми вовремя, но отдали все, что было. И как станем платить дальше, пока не знаю", — рассказывает Мацепура.

В то же время Барсук говорит, что они платят вовремя и планируют повышение зарплат на 10%.

О том, что с января намерены повышать зарплаты, нам рассказал и директор фармкомпании "Алкалоид Киев" Артем Матвеев.

"В нашем сегменте тоже есть дефицит и большая текучка персонала: все ищут, где лучше. Мы своих пытаемся удерживать, платить день в день, с января следующего года будет рост зарплат", - говорит Матвеев.

В то же время в компании "Арселор Митал Кривой Рог" нам рассказали, что часть рабочих отправили в простой. Производственные мощности загружены только на треть, поэтому в зависимости от текущей загрузки меняется и потребность в людях. А те, кто находится в простое, получают не больше 75% оклада.