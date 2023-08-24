В Украине впервые с начала войны выросла реальная зарплата (то есть с учетом инфляции).

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Сообщается, что по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%.

Год назад она составила 13 957,63 гривен, а в июне 2023-го года – 16 012,38 гривен.

Напомним, в мае Минэкономики предложило увеличить минимальную зарплату на 14% в следующем году с нынешних 6700 гривен до 7651 гривен, сообщает Федерация профсоюзов Украины. Также ведомство предлагает повысить размер должностного оклада работника I тарифного разряда единой тарифной сетки с 2893 гривен до 3443 гривен.

Также мы писали, что Евросоюз готов предложить Украине новый пакет финансовой помощи в размере около 50 миллиардов евро. Помощь будет поступать с 2024 по 2027 год в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Средства пойдут на покрытие зарплат госслужащим и других государственных расходов, а также на восстановление инфраструктуры.

Кроме того, с начала года Украина получила более 23 млрд долларов западной помощи для покрытия дефицита бюджета. Дефицит за первое полугодие составлял 482 миллиарда гривен. Западной помощи пришло на почти вдвое большую сумму.