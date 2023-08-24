В июне средняя зарплата составила более 16 тысяч гривен. Фото: minfin.com.ua

В Украине впервые с начала войны выросла реальная зарплата (то есть с учетом инфляции).

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Сообщается, что по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%.

Год назад она составила 13 957,63 гривен, а в июне 2023-го года – 16 012,38 гривен.

Напомним, в мае Минэкономики предложило увеличить минимальную зарплату на 14% в следующем году с нынешних 6700 гривен до 7651 гривен, сообщает Федерация профсоюзов Украины. Также ведомство предлагает повысить размер должностного оклада работника I тарифного разряда единой тарифной сетки с 2893 гривен до 3443 гривен.

Также мы писали, что Евросоюз готов предложить Украине новый пакет финансовой помощи в размере около 50 миллиардов евро. Помощь будет поступать с 2024 по 2027 год в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Средства пойдут на покрытие зарплат госслужащим и других государственных расходов, а также на восстановление инфраструктуры.

Кроме того, с начала года Украина получила более 23 млрд долларов западной помощи для покрытия дефицита бюджета. Дефицит за первое полугодие составлял 482 миллиарда гривен. Западной помощи пришло на почти вдвое большую сумму. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.