Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты военных, полицейских и других лиц, предусматривающий передачу зарплат пленных их семьям.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

В законе предусмотрено сохранение денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах. Речь идет о возможности выплаты этих денег их семьям.

При этом это не касается тех, кто добровольно сдался в плен или самовольно покинул места службы.

Также закон содержит уточнение:

порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;

порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских.

Кроме этого, законом усовершенствован порядок выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.

Ранее премьер Денис Шмыгаль пообещал доплаты всем военным, правоохранителям и спасателям на время военного положения.

Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.