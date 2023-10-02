Зеленский подписал закон о передаче зарплаты пленным их семьям
Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты военных, полицейских и других лиц, предусматривающий передачу зарплат пленных их семьям.
Об этом сообщается на официальном сайте парламента.
В законе предусмотрено сохранение денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах. Речь идет о возможности выплаты этих денег их семьям.
При этом это не касается тех, кто добровольно сдался в плен или самовольно покинул места службы.
Также закон содержит уточнение:
- порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;
- порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских.
Кроме этого, законом усовершенствован порядок выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.
Ранее премьер Денис Шмыгаль пообещал доплаты всем военным, правоохранителям и спасателям на время военного положения.
Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.