Боевые действия в Украине все сильнее усложняют ситуацию на рынке труда.

Об этом говорится в октябрьском макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

В нем регулятор отметил рост количества вакансий на рынке труда благодаря сезонности и оживлению экономики. Но отметил ограниченное предложение рабочей силы, которое объяснил двумя факторами: миграцией украинцев за рубеж, а также мобилизацией мужчин в вооруженные силы.

При этом в НБУ сообщили, что доходы граждан растут преимущественно за счет выплат военнослужащим и получения разнообразной соцпомощи. Но одновременно в докладе финансовое состояние украинских домохозяйств называют довольно сложным, а более половины (60%) опрошенных украинцев сказали об ухудшении своего благосостояния за последний год. Только 4% заявили об улучшении финансового состояния.

Оценивая ценовую ситуацию в двух важных для Украины экспортных отраслях, НБУ отметил рост мировых цен на сталь и железную руду под влиянием сезонного фактора и спроса со стороны Китая, Индонезии, Вьетнама и Таиланда.

В агросекторе цены изменялись по-разному. Пшеница дешевела за счет поставок дешевого зерна из РФ, а также благодаря активизации украинских поставок и на неожиданном повышении USDA оценок производства пшеницы в США. А цены на кукурузу, наоборот, росли несмотря на рекордный урожай в Бразилии.

Наши экспортеры, по информации регулятора, наращивали поставки товаров не только через порты, но также автотранспортом и железной дорогой. И несмотря на прекращение функционирования зернового коридора экспорт продовольствия увеличился по сравнению с июлем, прежде всего благодаря сезонному наращиванию поставок рапса и рекордных поставок рапсового масла. Этому способствовало как дальнейшее увеличение объемов перевалки в Дунайском портах, так и активизация экспорта железнодорожным и автомобильным транспортом.

В то же время удешевление пшеницы из-за ухудшения ее качества и повышения ставок фрахта в дунайских портах на фоне атак со стороны России сдерживали наращивание экспорта продовольствия.

Ранее мы писали, что Литва открыла коридор для транзита украинского зерна в страны Балтии.

Также мы сообщали, что все три Черноморских порта Украины возобновили приём грузовых судов для экспорта зерна.