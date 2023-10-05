Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил о критической ситуации в украинской армии и на фронте. Он требует встречи с президентом, чтобы обсудить самые острые вопросы.

Об этом он написал большой пост в своем телеграм-канале.

Гончаренко перечислил самые критические проблемы армии:

"Полный бардак" с выплатами в ВСУ всем категориям людей - срочникам, курсантам, солдатам и офицерам, выполняющим боевые задания.

Отсутствие третий год приказа о демобилизации срочников, которые "сидят три года в рабстве".

Сотни тысяч человек месяцами и годами не могут получить статус участников боевых действий.

Отсутствие демобилизации. По словам нардепа, "миллион человек сидит в окопах", а другие нет. Он задается вопросом, сколько можно держать людей на передовой.

Введение альтернативы демобилизации, если ее нет возможности провести. Например, в виде ротации военных на передовой с интервалом три месяца (три месяца на передовой, следующие три месяца дома).

Также он заявил, что Украина из-за отсутствия парламентской дипломатии теряет поддержку США. Кроме того, депутат считает бессмысленным проведение выборов во время войны.

Ранее украинский военный Ярослав Годунок рассказал о проблемах с лечением военных в медицинском госпитале Мукачево.

Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ сообщил о "частичном успехе" западнее Работино Запорожской области, также украинские войска имеют частичный успех к югу от Бахмута в районах Клещеевки и Андреевки. ГУР официально заявила о высадке десанта в Крыму. Также ведомство сообщило о потерях среди украинских бойцов.

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