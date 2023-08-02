Украинский военный Ярослав Годунок с позывным Разбойник рассказал о проблемах с лечением военных в медицинском госпитале Мукачево.

Он записал на эту тему видеоролик.

Годунок сообщил, что его сослуживца с ампутированной рукой доставили в закарпатский госпиталь, где на него "забили" и оставили просто лежать в коридоре, не покормив и не предоставив одежду. По его словам, в мукачевском госпитале нет даже простыней.

Его товарищ из-за такого отношения персонала решил объявить голодовку. Годунок пригрозил, что военные, чьи нервы на пределе, скоро будут "взрывать" из-за такого отношения к себе.

Годунок - бывший депутат Бориспольского городского совета, которого в 2019 году Владимир Зеленский выгнал с заседания и назвал "разбойником". Прозвище стало его позывным в армии.

Накануне мы приводили рассказ офицера ВСУ об отношении в тылу к войне и военным. Военнослужащий возмутился тем, что приходится покупать все необходимое за свой счет: автомобили, плитоноски, подсумки и бинокли. Также он сказал, что в Киеве "забыли, что такое война, устали от войны".

Ранее в соцсетях появилось сразу несколько постов украинских военных с призывом не приукрашивать ситуацию на фронте и объявить в тылу режим "тотальной мобилизации". Иначе исход войны будет под большим вопросом.