Народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая пишет о проблемах с медициной в армии по результатам заседания профильного комитета.

Она перечисляет такие проблемы:

никто не проверяет турникеты, которые десятками тысяч передаются ВСУ;

в командовании нет звена, отвечающего за тактическую медицину;

многие боевые медики не проходят подготовку, часть из них учится по Ютюбу;

на медицинскую информационную систему Минобороны сперва вообще не выделило деньги, а затем перекинуло со статьи расходов на медикаменты;

в Генштабе ВСУ нет офицеров, которые бы планировали медобеспечение и контролировали командование медицинских сил, оно работает само по себе.

Она называет ответственными за ситуацию министра обороны Резникова, его заместителя Маляр, главнокомандующего Залужного, его заместителя Балана, командующего Сухопутными войсками Сырского, командующего Медицинскими силами Татьяну Остащенко.

Ранее мы писали, что в Украине на фоне контрнаступления появился острый дефицит на турникеты (жгуты для остановки артериального кровотечения). Особенно острая их нехватка на юге, где начались активные боевые действия.

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.