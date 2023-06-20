В Украине на фоне контрнаступления появился острый дефицит на турникеты (жгуты для остановки артериального кровотечения). Особенно острая их нехватка на юге, где начались активные боевые действия.

Об этом сообщает волонтер Ирина Гук.

"У нас просто взрыв запросов на турникеты. Нет, даже не так. Это крики о помощи и они отовсюду. В личку пришли люди, которые не обращались очень долго (или никогда), неплохо закрывали запросы через медслужбы своих подразделений и точно имели запасы. И вот у них теперь пылает и горит. В основном юг, да", - пишет девушка.

Напомним, ранее в Министерстве охраны здоровья Украины сообщили, что лекарственные препараты для украинских военных будут, как и раньше, продаваться без рецепта через соответствующих дистрибьюторов. Такая возможность предусматривается на период действия военного положения.

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

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