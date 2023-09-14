Польский доброволец Пётр Миткевич потребовал, чтобы Украина выплатила компенсации родственникам поляков, которые погибли на войне с РФ в Украине.

Статью об этом написала польская газета "Onet ведомости".

"К сожалению, ни один из наших легионеров компенсации пока не получил. Я помог отцу Даниэля Штыбера (который погиб в декабре 2022 года) получить эту компенсацию. Мы были в Украине. Офицеры в штабе очень хотят нам помочь, но я думаю, что поскольку никто из легионеров ещё не получил этой компенсации, то и процедуры у них толком нет", — заявил Миткевич в интервью "Onet".

Доброволец рассказал, что обещанная денежная компенсация семьям погибших поляков составляет 15 млн гривен или примерно 400 тысяч долларов.

"Сдержите своё слово, заплатите эти деньги семьям, потому что, когда мы шли воевать плечом к плечу с украинцами, с братьями-украинцами, мы знали, что если мы умрём, то наши близкие будут каким-то образом материально обеспечены", — призвал Миткевич.

В Украине часто гибнут иностранные добровольцы. Например, "Страна" писала, что в Украине был убит 31-летний доброволец из Британии Джордан Чедвик.

Мы также сообщали, что в боях за Украину погиб доброволец из Колумбии.