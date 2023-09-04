На войне в Украине погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа.

Об этом сообщает El Tiempo.

Издание отмечает, что он был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.

"В декабре 2022 года он собрал чемоданы и, несмотря на просьбу семьи, поехал в Украину, чтобы пополнить ряды военных формирований, которые помогают армии этой страны", - говорится в материале.

Как только он прибыл в Украину, он предупредил колумбийцев, которые планировали присоединиться к военным формированиям.

"Хорошо проанализируйте, это я говорю не для того, чтобы вас смутить. А потому что, если вы приедете, надо психологически быть подготовленными к тому, с чем вам придется столкнуться", - заявил он.

На колумбийца тогда произвели впечатление разрушения, которые были вызваны войной.

Посольство Колумбии в Польше уже связалось с семьей, чтобы объяснить процедуру, которой следует придерживаться в такой ситуации.

Им также сказали, что процесс может занять до трех месяцев и они смогут только доставить прах.

Эррера оставил жену и сына, с которыми он пытался въехать в США в 2022 году. Однако их депортировали.

Напомним, недавно в боях за Украину на восточном фронте погиб 22-летний британский доброволец.

А во время удара по кафе Краматорска погиб ветеран морской пехоты США, воевавший за Украину.