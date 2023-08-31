Сражаясь в рядах ВСУ на востоке Украины погиб 22-летний британец Сэмюэл Ньюи.

Об этом написал в Facebook его брат Дэниел, сообщает телеканал Sky.

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило смерть британца.

Ньюи из Солихалла в прошлом году принял решение воевать в Украине после изучения психологии в Бирмингемском университете, сообщает Mail Online.

По данным издания, он присоединился к группе иностранных добровольцев под названием "Темные ангелы", прежде чем отправиться на восток, чтобы работать с украинской военной разведкой ГУР.

Ранее мы писали, что во время удара по кафе Краматорска погиб ветеран морской пехоты США, воевавший за Украину.

А под Харьковом погиб англичанин-парамедик, который воевал в Украине.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

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