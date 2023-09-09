В Украине был убит 31-летний доброволец из Британии Джордан Чедвик. Он служил в Интернациональном легионе ВСУ.

Об этом сообщают Sky News и BBС.

Его тело нашли в водоеме, руки Чедвика были связаны за спиной. Причины такой смерти устанавливаются.

Он воевал в Украине с октября 2022 года.

Джордан Чедвик служил в британской армии с 2011 по 2015 год. 7 августа его тело вернули в Британию.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб доброволец из Колумбии. Он был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.

В боях за Украину погиб белорусский доброволец. В 2010-2014 годах Лобов отбывал срок как политический заключенный. Он отказался писать прошение о помиловании, а в 2022 году пошел на войну в Украине.

Война в Украине идет уже 563-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Мы рассказывали об обстреле Кривого Рога, ударном кулаке РФ под Сватово и введет ли Умеров повестки через "Дию".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.