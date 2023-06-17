Атаки "русских добровольцев" на территорию России "поставили правительство Украины в неловкое положение".

Об этом пишет Washington Post.

"Западные союзники, в том числе США, опасаются, что удары по территории России носят слишком провокационный характер, и призывают Украину не использовать для таких операций западную технику", - говорится в статье.

Публично Киев отрицал какую-либо поддержку ополченцев и настаивал на том, что они действуют самостоятельно. Обе вооруженные группы - РДК и "Легион Свобода России" - также отрицают получение финансовой помощи или указаний из Украины.

"Но в отношении этих утверждений широко распространен скептицизм, учитывая, что группировки базируются в Украине", - делает вывод автор.

Также издание акцентирует на том, что члены этих отрядов - ультраправые.

"Экстремистские связи ополченцев рискуют придать правдоподобность беспочвенному утверждению Путина о том, что Украиной руководит "нацистский режим". Они также поднимают вопросы о готовности Киева молчаливо сотрудничать с сомнительными группами", - говорится в материале.

По мнению автора статьи, цели рейдов "русских добровольцев" на территорию РФ - "показать, что Путину не удается обеспечить безопасность российской родины". Также это была попытка создать "политическую проблему для Путина, который стремился удержать российские земли и граждан от войны".

Еще одна цель была связана с контрнаступлением. "Россия должна перебросить значительные военные силы на север, иначе она рискует оставить свою территорию уязвимой для оккупации и насилия", - пишет автор.

Ранее газета The Washington Post писала, что у российских добровольцев, атаковавших область в конце мая с территории Украины, были винтовки производства Бельгии, а также оружие и техника из США и Чехии.

Позже газета Le Soir сообщала, что Бельгия потребует разъяснений от Украины из-за использования оружия ее производства во время рейда "добровольцев" на территорию Белгородской области.