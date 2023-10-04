Президент Украины Владимир Зеленский назвал нехватку боеприпасов и систем ПВО в качестве проблем, которые мешают украинскому наступлению.

Об этом он сообщил в интервью Sky TG24.

"Наше контрнаступление продолжается, шаг за шагом мы делаем все, чтобы отбросить врага. Сложность в том, что есть минные поля, не хватает боеприпасов и зенитных средств", - сказал президент.

По его словам, ПВО нужны как для наступления, так и защиты городов.

"Зима - это еще один вызов для нашего населения и украинских военных. Мы должны пройти ее, не потеряв инициативу на поле боя", - заявил Зеленский.

Ранее мы писали, что поставки боеприпасов Украине со стороны Евросоюза продвигаются медленно. Из обещанного миллиона передано пока только 226 тысяч снарядов.

Однако в ближайшие полгода Евросоюз хочет удвоить производство боеприпасов. Промышленность стран сообщества постепенно преодолевает первоначальные трудности с наращиванием объемов производства 155-мм артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине и увеличить собственные запасы.

Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.