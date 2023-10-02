"Пауза затянулась". Зеленский призвал Евросоюз ускорить работу над новым пакетом санкций против России
Пауза по санкциям против России затянулась. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Киеве.
"Санкционного давления на Россию очевидно мало, уважаемые партнеры. Это видно прежде всего по росту количества ударных дронов и авиаударов российских террористов. Нужно больше совместной работы против любых форм и схем обхода Россией санкций", - заявил президент Украины.
Зеленский призвал активизировать работу по новому санкционному пакету Евросоюза.
"Любые санкционные паузы увеличивают время российской агрессии, а пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась", - сказал Зеленский.
Напомним, последний санкционный пакет против РФ был введен в июне. В частности, он включал в себя запрет транспортировки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", ограничение въезда в еврозону для российских грузовых прицепов, санкции против 70 физических и 30 юридических лиц и меры против обхода ранее введенных ограничений.
По данным Bloomberg, новый пакет санкционных ограничений могут представить в октябре. В нем, вероятно, будет принято решение использовать прибыль, полученную от замороженных активов Центробанка РФ, для помощи Украине. Также, по данным агентства, новый пакет ограничительных мер будет включать запрет на импорт алмазов из России, о котором предварительно договорились страны G7 ("Большой семерки").