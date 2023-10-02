Пауза по санкциям против России затянулась. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Киеве.

"Санкционного давления на Россию очевидно мало, уважаемые партнеры. Это видно прежде всего по росту количества ударных дронов и авиаударов российских террористов. Нужно больше совместной работы против любых форм и схем обхода Россией санкций", - заявил президент Украины.

Зеленский призвал активизировать работу по новому санкционному пакету Евросоюза.

"Любые санкционные паузы увеличивают время российской агрессии, а пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась", - сказал Зеленский.

Напомним, последний санкционный пакет против РФ был введен в июне. В частности, он включал в себя запрет транспортировки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", ограничение въезда в еврозону для российских грузовых прицепов, санкции против 70 физических и 30 юридических лиц и меры против обхода ранее введенных ограничений.

По данным Bloomberg, новый пакет санкционных ограничений могут представить в октябре. В нем, вероятно, будет принято решение использовать прибыль, полученную от замороженных активов Центробанка РФ, для помощи Украине. Также, по данным агентства, новый пакет ограничительных мер будет включать запрет на импорт алмазов из России, о котором предварительно договорились страны G7 ("Большой семерки").