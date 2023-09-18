Евросоюз начал готовить двенадцатый пакет санкций против РФ. Новые ограничения могут быть представлены уже в октябре.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, новый пакет ограничительных мер будет включать запрет на импорт алмазов из России, о котором предварительно договорились страны G7 ("Большой семерки").

В частности, предполагаются следующие действия:

отслеживание необработанных алмазов;

немедленное введение прямого эмбарго с 1 января;

постепенное – косвенное эмбарго.

Также в публикации говорится, что Евросоюз может предложить механизм использования прибыли от замороженных активов России для помощи Украине, который анонсировали в июне, но не до сих пор не представили.

Кроме того, Польша и страны Балтии предлагают ввести дополнительные санкции против российского сжиженного природного газа и IT-услуг. Также они призывают наложить ограничения на ядерный сектор РФ, пишет Bloomberg.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский признал замедление введения новых санкций против России.

Как мы сообщали, 23 июня был введен в действие одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против РФ. В частности, он включал в себя запрет транспортировки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", ограничение въезда в еврозону для российских грузовых прицепов, санкции против 70 физических и 30 юридических лиц и меры против обхода ранее введенных ограничений.