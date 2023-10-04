Германия предоставит Украине систему ПВО Iris-T и зенитные установки Gepard для прикрытия черноморских и дунайских портов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание пишет, что Iris-T и Gepard будут обеспечивать прикрытие для грузов, следующих по судоходному коридору вдоль южного побережья Украины и устья Дуная. Вооружение поступит в конце этого года.

Между тем другое издание, газета Bild, со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ и Украины пишет, что власти Германии не планируют в обозримом будущем поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

По информации издания, Берлин еще не направил Киеву официальный отказ на запрос, однако дал понять, что ракеты Taurus в настоящее время поставлены не будут.

Между тем в Бундестаге на днях заявили, что Украина будет вправе атаковать немецкими ракетами Taurus военные объекты на территории России и оккупированного Крыма.

На это заявление отреагировали в РФ. Зампред российского совбеза Дмитрий Медведев пригрозил в этом случае "ударами по немецким заводам".