Зерновой коридор, который был фактически закрыт с июля (после того, как Россия вышла из зернового соглашения), активно тестируют на "разблокировку". Недавно по маршруту до порта "Черноморск" и обратно в Турцию прошел балкер Aroyat под флагом Палау, загрузив 17,6 тысяч тонн украинского зерна для доставки в Египет.

Это уже не первое "тестовое" судно. Проходить по временному коридору торговые корабли начали с середины августа, но трафик был, мягко говоря, не очень активным.

На данный момент загрузки украинским зерном ожидает еще три судна. Об этом написал в Фейсбуке вице-премьер Александр Кубраков.

"Балкеры Azara, Ying Hao, Eneida подтвердили готовность воспользоваться временным коридором для гражданских судов и двигаются в направлении портов Южный и Черноморск", - сказал Кубраков.

Эту информацию нам подтвержил также высокопоставленный чиновник одного из министерств, курирующий зерновую логистику.

По мнению аналитика компании "Европатруль" (исследования транспортных рынков) Вячеслава Коновалова, такое оживление на море — хороший знак для Украины.

"Это значит, что зерновой коридор будет работать и без России, а морская торговля постепенно разблокируется", - считает Коновалов.

Впрочем, глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что работа морского маршрута - под большим вопросом из-за продолжающихся ударов по портовой инфраструктуре. "Какой толк в заходе кораблей, если грузить нет возможности", - отметил он.

"Коридор, если и будет работать, то на небольших объемах. Скажем, вместо 3 млн тонн зерна в месяц сможет пропускать от силы миллион. Это лучше, чем ничего, но вряд ли позволит решить экспортную проблему", - добавил экономист Алексей Кущ.

Разбирались, что значит возобновление движения торговых судов по морю и разблокируется ли зерновой коридор.

Тестируют море

О том, что в случае выхода России из зерновой сделки судоходство в порты Черного моря может быть продолжено, причем в больших масштабах и без ограничений по номенклатуре товаров, мы писали еще в мае. И тогда это называли одним из факторов, который препятствовал выходу РФ из договоренностей по зерну, которые давали Москве возможность контролировать судоходство и, через затягивание проверок, фактически его блокировать.

Но по итогу Москва все ж таки вышла из сделки, сославшись на невыполнение своих условий по разблокировке российского экспорта удобрений и продовольствия, и Украина тут же приступила к реализации того самого сценария, о котором мы писали - запуск судоходства без согласия и участия РФ.

Правда, произошло это не сразу, а спустя почти два месяца после выхода россиян из зернового соглашения - сентябре в порты Украины пошли первые суда, загружались там зерном и из портов выходили обратно, благополучно доезжая до черноморских проливов в Турции.

Маршрут по-максимуму проходит по водам Болгарии Румынии и Турции, которые контролируются НАТО. Это так называемый "гуманитарный коридор", по которому уже прошло несколько балкеров (в частности, Resilient Africa с 3 тысячами тонн пшеницы, PUMA с 16 тысячами тонн металла и 14 тысячами тонн рапса и др) .

Но речь идет прежде всего, о судах, которые до этого "застряли" в Одессе (большинство - с начала войны). То есть, особой альтернативы для них не было - или "прорываться" или и дальше стоять в украинских водах непонятно сколько времени.

Но, как сообщил вице-премьер-министр Александр Кубраков, есть и "новички". Под загрузку в украинские порты идет три балкера — Azara, Ying Hao, Eneida. Они возьмут на борт более 127 тысяч тонн аграрной продукции и железной руды и двинутся в сторону Испании, Египта и Китая.

И именно этот факт позволяет некоторым экспертам заявлять о разблокировке" не только "зернового коридора", но и вообще судоходства в черноморские порты Украины. По которому перевозить смогут не только зерно, но и, как видим, руду, металл, а потом - и любые другие товары.

"Если идут суда под загрузку, значит, морской путь работает. И, если все будет проходить без эксцессов, с каждым днем количество желающих "протестировать" коридор станет только увеличиваться", - считает Вячеслав Коновалов.

Впрочем, как рассказал нам представитель одного из министерств, курирующий транспортные вопросы, пока не все так радужно.

"Крупный британский страховщик Lloyd заявил, что не будет страховать корабли, идущие по нашему "коридору", так как сохраняются большие риски. Есть гарантии Украины для судовладельцев, но под них поплывут далеко не все. Поэтому пока движение, если и будет, то очень ограниченное", — говорит наш источник в одном из министерств.

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", отмечают, что в обозримом будущем заходить в украинские порты будут разве что небольшие балкеры, на которые можно погрузить несколько тысяч тонн грузов.

"Крупные Panamax на 50 тысяч тонн заходить не будут. Они стоят по несколько миллионов долларов и ими никто рисковать не будет. А пару балкеров в неделю (именно такой график намечается сейчас) позволят вывести порядка 30-40 тысяч тонн грузов в месяц. Это ни о чем", — говорит экономист Алексей Кущ.

"В ближайшее время будет движение в таком формате - забежал- быстро загрузился - убежал. Все держат риски атак со стороны России в уме", — добавил Олег Пендзин.

Тем более, что атаки на портовую инфраструктуру Украины идут практически каждый день.

Варианты по зерновому коридору

Будет ли дальше работать морской коридор, и, если да, то в каком формате?

По мнению Алексея Куща, возможно три варианта.

Первый — работа зернового коридора под защитой Турции. Об этом варианте говорили изначально, еще на этапе выхода России из зерновой сделки. Ожидалось, что турецкие ВМС будут конвоировать торговые суда.

Но по факту этого не произошло. Турецкие власти уже неоднократно делали заявления, что "зерновой коридор" без участия России работать не сможет.

"Скорее всего, включился геополитический фактор, и Эрдоган после переговоров с Путиным "передумал" конвоировать украинское зерно. Не исключено, что были достигнуты некие договоренности, в том числе, по Карабаху", - говорит Кущ.

Второй вариант - коридор будет работать при молчаливом согласии России. То есть, РФ не будет давать "добро" на движение судов, но и сильно противиться этому, а, тем более, бомбить торговые корабли не станет.

"Для России наносить удары по торговым судам - крайне рискованная затея. Это грозит статусом пирата, террориста или, как минимум, судебными разбирательствами", — говорит Пендзин.

Но при этом риски эксцессов в Черном море все равно будут сохраняться, что учтут в своих тарифах страховщики и не позволит особо осторожным судовладельцам отправлять корабли по этому маршруту. То есть - судоходство будет, но, как писалось выше, в довольно ограниченных масштабах.

Третий вариант - так называемый "силовой".

Собственно, он сейчас и воплощается в жизнь.

"Это формат "кто кого передавит в Черном море". Украина будет атаковать Крым и выдавливать российский флот из западной части Черного моря. Россия в ответ - уничтожать портовую инфраструктуру. Для РФ атаки по украинским портам гораздо безопаснее, чем удары по иностранным торговым судам. И при этом такие же действенные. Если портовая инфраструктура будет уничтожена, то движение по морскому коридору уже не имеет большого смысла", — говорит Кущ.

С ним согласен и Олег Пендзин.

"Враг методично бьет по портам, разбивает инфраструктуру. Зерно под загрузку судов хранится на портовых элеваторах. Если их разбить, то можно грузить разве что с колес. Но в вагоне всего 65 тонн зерна, а даже на небольшой балкер помещается несколько тысяч тонн. Это какие составы нужно подгонять? Плюс для погрузки необходимо специальное оборудование, по которому враг тоже попадает. То есть, без портовой инфраструктуры поставить отгрузку зерна или любого другого товара на поток будет крайне сложно или вообще невозможно. В такой ситуации сама возможность захода иностранных судов в наши порта уже не имеет особого значения", — говорит Пендзин.

Что будет с экспортом

По словам нашего источника из одного из министерств, грузить зерно "с колес" можно, но только в небольших объемах. То есть, это скорее, номинальное, чем реальное сохранение экспорта через морские порты.

"К примеру, вместо 3 млн тонн в месяц будут отгружать в лучшем случае миллион. Это лучше, чем ничего, но все равно очень мало. Особенно с учетом экспортных проблем на других направлениях, в частности, сухопутном. Непонятно, как решится зерновой кризис, с которым Украина столкнулась в Восточной Европе. Предварительно некоторые страны согласились на предложение Украины об лицензировании экспорта (это позволит контролировать объемы зерна, которые будут заходить в каждую из европейских стран - Ред), а Польша объявила о создании специальных экспортных коридоров для наших трейдеров. Но логистические возможности той же Польши недостаточны, чтобы пропускать большое количество нашего зерна без "пробок", — добавил Кущ.

"На сегодня ситуация с экспортом очень сложная. В стране зависли огромные партии зерна. Сейчас более-менее полноценно работает разве что Дунайских путь. Да и то в портах Дуная скопились очень большие очереди барж под загрузку. И по этим портам тоже бьют россияне", — отметил наш источник в министерстве.

Впрочем, теоретически есть возможность и возобновления зерновой сделки.

В Госдепе США заявили, что РФ может пересмотреть свой выход из сделки. В том числе, и потому, что корабли и так идут в украинские порты и потому России может быть выгодно вернуться в сделку, чтоб хоть как-то контролировать этот поток.

Как пишет Reuters со ссылкой на главу управления координации санкций Госдепа Джеймса О Брайана, "в течение следующих нескольких недель изменятся факторы, которые заставили Россию думать, что она выиграет от выхода (из зерновой сделки - Ред). Среди этих факторов, якобы, и восстановление движения судов по гуманитарному коридору. Плюс - повышение страховых ставок, от которого страдает и Россия.

Кроме того, работает над возобновлением сделки и ООН, генсек которой уже разослал странам Запада предложения по снятию санкций с экспорта российского зерна и удобрений. Однако пока ЕС и США не подтвердили, что готовы эти ограничения снять.

Поэтому пока ситуация остается в прежнем формате - Украина пытается организовать судоходство в свои порты, а также "отогнать" подальше черноморский флот РФ. А Россия пытается создать такую степень угрозы на море и в портах, чтобы судоходство стало невозможным.