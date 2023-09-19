Из порта Черноморск вышло первое из двух судов, которые прибыли туда на прошлой неделе по украинскому морскому коридору.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в Facebook.

В Украине судно Resilent Africa загрузило 3 тысячи тонн пшеницы и отправилось в направлении Босфора.

Второе судно находится в порту под загрузкой пшеницы для Египта.

Суда ходят под флагами Либерии и Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

По украинскому коридору, в котором не участвует РФ, успешно прошло уже пять судов.

Между тем мировые цены на пшеницу сразу стали снижаться после того, как первое судно с зерном покинуло украинский порт Черноморск. Фьючерсы на пшеницу 19 сентября подешевели на 1,3% до 5,84 долларов за бушель по после снижения на 2,2% накануне.

Напомним, 16 августа из порта Одессы по временному коридору отправилось первое судно. Это контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, который находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года.

26 августа из акватории Одесского порта вышел балкер Primus. Это второе судно, вышедшее из портов Большой Одессы после остановки действия зернового соглашения.

А в начале сентября вышло два грузовых судна. Оба балкера стояли в порту Южный еще с начала вторжения.

Накануне балкер Puma (Каймановы острова), загруженный 16 тысячами тонн металла и 14 тысячами тонн рапса, успешно прошел по временному черноморскому коридору.