Из порта Черноморск вышло первое из двух судов, которые прибыли туда по украинскому морскому коридору
Из порта Черноморск вышло первое из двух судов, которые прибыли туда на прошлой неделе по украинскому морскому коридору.
Об этом сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в Facebook.
В Украине судно Resilent Africa загрузило 3 тысячи тонн пшеницы и отправилось в направлении Босфора.
Второе судно находится в порту под загрузкой пшеницы для Египта.
Суда ходят под флагами Либерии и Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.
По украинскому коридору, в котором не участвует РФ, успешно прошло уже пять судов.
Между тем мировые цены на пшеницу сразу стали снижаться после того, как первое судно с зерном покинуло украинский порт Черноморск. Фьючерсы на пшеницу 19 сентября подешевели на 1,3% до 5,84 долларов за бушель по после снижения на 2,2% накануне.
Напомним, 16 августа из порта Одессы по временному коридору отправилось первое судно. Это контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, который находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года.
26 августа из акватории Одесского порта вышел балкер Primus. Это второе судно, вышедшее из портов Большой Одессы после остановки действия зернового соглашения.
А в начале сентября вышло два грузовых судна. Оба балкера стояли в порту Южный еще с начала вторжения.
Накануне балкер Puma (Каймановы острова), загруженный 16 тысячами тонн металла и 14 тысячами тонн рапса, успешно прошел по временному черноморскому коридору.