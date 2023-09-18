Пятое судно успешно прошло по временному черноморскому коридору, открытому Украиной после выхода РФ из зерновой сделки.

Об этом сообщило Мининфраструктуры Украины.

Балкер PUMA (Каймановы острова), загруженный 16 тысячами тонн металла и 14 тысячами тонн рапса, вышел из морского порта Одессы и направился в Босфор по временному коридору в обход черноморской блокады РФ.

Данные портала Marine Traffic свидетельствуют, что судно уже достигло порта Стамбула.

Отметим, что коридор работает и в обратном направлении. На выходных в порт Черноморска вошли два грузовых судна под флагом Палау.

Ранее мы сообщали, что из одесского порта по временному коридору вышло два грузовых судна. У балкера под флагом Либерии указана точка назначения Болгария. А у второго балкера под флагом Маршалловых островов точка назначения совпадает с отправлением - порт Южный.

Напомним, 16 августа из порта Одессы по временному коридору отправилось первое судно. Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, который находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года.