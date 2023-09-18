Пятое судно успешно прошло по временному черноморскому коридору
Пятое судно успешно прошло по временному черноморскому коридору, открытому Украиной после выхода РФ из зерновой сделки.
Об этом сообщило Мининфраструктуры Украины.
Балкер PUMA (Каймановы острова), загруженный 16 тысячами тонн металла и 14 тысячами тонн рапса, вышел из морского порта Одессы и направился в Босфор по временному коридору в обход черноморской блокады РФ.
Данные портала Marine Traffic свидетельствуют, что судно уже достигло порта Стамбула.
Отметим, что коридор работает и в обратном направлении. На выходных в порт Черноморска вошли два грузовых судна под флагом Палау.
Ранее мы сообщали, что из одесского порта по временному коридору вышло два грузовых судна. У балкера под флагом Либерии указана точка назначения Болгария. А у второго балкера под флагом Маршалловых островов точка назначения совпадает с отправлением - порт Южный.
Напомним, 16 августа из порта Одессы по временному коридору отправилось первое судно. Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, который находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года.