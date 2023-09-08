Боевые самолеты британских ВВС начали патрулировать акваторию Черного моря.

Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на офис премьер-министра Британии Риши Сунака.

"Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для наблюдения за деятельностью России в Черном море. В рамках этих операций по наблюдению самолеты ВВС Великобритании совершают полеты над этим районом, чтобы удержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам", – заявили на Даунинг-стрит.

Напомним, в конце августа из акватории Одесского порта вышел балкер PRIMUS. Это второе судно вышедшее из портов Большой Одессы после остановки действия зернового соглашения.

А 16 августа из порта Одессы по временному коридору отправилось первое судно - контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, который находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года.

После его прибытия в порт назначения президент Украины Владимир Зеленский назвал проход судна через коридор, в котором не участвует РФ, "важным шагом к восстановлению свободы судоходства в Черном море".

Тем временем Украина начала экспортировать своё зерно через хорватские порты.