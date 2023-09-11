Премьер Британии заявил о попытке России обстрелять гражданское грузовое судно в Черном море
Россия пыталась обстрелять гражданское грузовое судно в Черном море. Инцидент произошел 24 августа.
Об этом сообщил премьер-министр Британии Риши Сунак Палате общин со ссылкой на рассекреченные разведданные, пишет Reuters.
Сунак заявил, что российские военные применили "несколько ракет" при атаке в конце прошлого месяца.
Следом за ним в МИД Британии опубликовали данные разведки, согласно которым 24 августа российские военные обстреляли грузовое судно несколькими ракетами.
Ракеты были сбиты украинской ПВО, говорится в сообщении.
Разведка считает, что предполагаемой целью было стоящее в порту Одессы грузовое судно под либерийским флагом.
Напомним, недавно британские военные самолеты начали патрулировать акваторию Черного моря, чтобы удержать Россию от нанесения ударов по гражданским судам.
Ранее мы рассказывали, что в середине августа российский военный корабль остановил сухогруз из Палау, предварительно выстрелив в воздух. На борт коммерческого судна был высажен вертолетный десант. После проверки корабль направился в Измаил.