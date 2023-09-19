Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что возобновление зерновой сделки сейчас невозможно.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Нью-Йорке.

По словам Борреля, РФ требует снять некоторые санкции, однако возобновление сделки от них не зависит, поскольку действующие ограничения ЕС "не влияют на экспорт продовольствия и удобрений".

"Так что не ищите оправданий и не ищите ложных аргументов. Возможности достижения договоренности (с Россией - Ред.) нет, потому что я искренне убежден, что они этого не хотят", - заявил Боррель.

Напомним, Москва заявила, что предложения ООН по поводу возобновления зернового соглашения ее не устраивают, и требует, чтобы к SWIFT подключили "Россельхозбанк", а не его дочку, как предлагает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Также РФ требует возобновить страхование российских судов, которые перевозят агропродукцию, и разрешить их заход в иностранные порты.

Запад отказывается снимать эти запреты. Хотя генсек ООН Антониу Гутерриш и говорил, что ООН готова пойти на выполнение всех условий России для возобновления зерновой сделки.

Отметим, что в МИД Украины выступили против смягчения антироссийских санкций в обмен на возобновление зерновой сделки. В ведомстве отметили, что ослабление санкций "станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа".