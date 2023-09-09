Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на заявления Эрдогана и Гуттериша о необходимости отмены части антироссийских санкций для возобновления зерновой сделки.

Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

Он призывает не отменять санкции. "Работает сила, а не компромиссы", - сказал Ермак.

Вскоре появилась реакция России на предложения по возобновлению зерновой сделки через выполнение части условий России.

Песков заявил, что предлагаемые варианты возобновления "зерновой сделки" не устраивают Россию, "Москва требует выполнения ранее достигнутых договоренностей".

В частности, по мнению Пескова, к SWIFT должен быть подключен Россельхозбанк, а не его дочка, как предлагается в письме генсека ООН.

Ранее мы сообщали, что Президент Турции призвал G20 выполнить требования России и возобновить зерновую сделку.

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