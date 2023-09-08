ООН не пытается добиться снятия или обхода антироссийских ограничительных мер. Предложения по зерновой сделке составлены с учетом существующих санкционных режимов.

Об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Интерпретация информации некорректна. В ней, как представляется, идет речь о том, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это неверно. Еще год назад генеральный секретарь ООН начал прилагать усилия по обеспечению выхода украинских и российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки. Он говорил об этом открыто много раз", - сказал Хак.

"Я хотел бы также подчеркнуть, что речь идет не о снятии санкций", - добавил он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН готова пойти на выполнение всех условий России для возобновления зерновой сделки.

А накануне Гутерриш назвал восстановление зерновой сделки одной из важнейших задач ООН. По его словам, сделка нужна для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Тем временем в МИД Украины выступили против смягчения антироссийских санкций в обмен на возобновление зерновой сделки.