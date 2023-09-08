В ООН уверены, что предложения по зерновой сделке составлены с учетом санкций против России
ООН не пытается добиться снятия или обхода антироссийских ограничительных мер. Предложения по зерновой сделке составлены с учетом существующих санкционных режимов.
Об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.
"Интерпретация информации некорректна. В ней, как представляется, идет речь о том, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это неверно. Еще год назад генеральный секретарь ООН начал прилагать усилия по обеспечению выхода украинских и российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки. Он говорил об этом открыто много раз", - сказал Хак.
"Я хотел бы также подчеркнуть, что речь идет не о снятии санкций", - добавил он.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН готова пойти на выполнение всех условий России для возобновления зерновой сделки.
А накануне Гутерриш назвал восстановление зерновой сделки одной из важнейших задач ООН. По его словам, сделка нужна для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
Тем временем в МИД Украины выступили против смягчения антироссийских санкций в обмен на возобновление зерновой сделки.