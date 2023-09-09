Президент Турции Эрдоган призывает G20 выполнить требования России и возобновить зерновую сделку.

Об этом сообщает Bloomberg.

Турция "доносит до западных коллег", что способ возобновить черноморскую инициативу — "ослабить санкции" против РФ, которые не позволяют Москве импортировать сельскохозяйственное оборудование.

Ранее сообщали, что ООН направила России предложения для возобновления зерновой сделки. Готовы пойти на выполнение всех условий России для возобновления зерновой сделки.

В МИД Украины выступили против смягчения антироссийских санкций в обмен на возобновление зерновой сделки. По его словам, ослабление санкций "станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа".

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