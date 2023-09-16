Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что после выхода из "зернового соглашения" Россия нанесла 118 ударов по украинским портам. РФ повредила или уничтожила треть портовой инфраструктуры Украины.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что Румыния планирует в ближайшие месяцы удвоить ежемесячное количество зерна, которое Украина транзитом сможет переплавлять через порт Констанца – до четырех миллионов тонн.

Кубраков надеется, что эти планы будут достигнуты в начале октября. По его словам, это может помочь нам решить хотя бы 50% нашего экспорта.

Между тем стало известно, что Украина начала экспортировать своё зерно через хорватские порты.

Ранее в США заявили, что считают реальным через несколько месяцев поднять зерновой экспорт Украины к довоенному уровню. Украина рассматривает возможность экспортировать зерно через черноморский коридор, ведь на прошлой неделе там успешно прошли грузовые корабли.

Ранее ООН направила России предложения для возобновления зерновой сделки. В организации заверили, что возобновление зерновой сделки по ее плану не предполагает нарушения санкций.

Накануне в МИД Украины выступили против смягчения антироссийских санкций в обмен на возобновление зерновой сделки. В ведомстве отметили, что ослабление санкций "станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа".