Предложения, выдвинутые ООН России по поводу зерновой сделки, не содержат отхода от санкций. Они предполагают действия в рамках санкционного режима.

Об этом сегодня заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Мы поделились параметрами с РФ, которые мы рассматриваем как необходимые для создания системы взаимных гарантий, позволяющих возобновить работу черноморской инициативы и содействовать российскому экспорту", - сказал Гутерриш.

"И я хотел бы сказать, потому что это появлялось в прессе, что эти усилия предпринимаются не для нарушения санкционного режима, а в рамках санкционного режима с тем, чтобы обеспечить, что нет косвенных эффектов или сковывающих эффектов, которые не хотелось вызвать, когда санкции были введены", - добавил он.

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал "Большую двадцатку (G20) выполнить требования России и возобновить зерновую сделку.

На это отреагировали в Киеве. Глава Офиса президента Андрей Ермак в своём телеграм-канале призвал не отменять антироссийские санкции.

"Работает сила, а не компромиссы", - заявил Ермак.