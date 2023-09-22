Влияние РФ на украинский экспорт по Черному морю в ближайшие недели снизится.

Об этом заявил руководитель Управления по координации санкций Госдепа США Джеймс О'Брайен. Его слова передает агентство Reuters.

"Украина уже сейчас располагает несколькими судами, которые вышли из портов и остаются в территориальных водах", - заявил он.

О'Брайен считает, что за это время "факторы, которые заставили Россию считать, что она получит выгоду" от выхода из зерновой сделки, изменятся, а потому она может пересмотреть свою позицию.

Отметим, что по морскому коридору уже прошли в порты Украины и обратно два груженые судна, а еще три двигаются в порты на загрузку. Причем, как предполагается, в них загрузят не только зерно, но и руду. То есть выйдя из зерновой сделки, РФ потеряла контроль над тем, что провозят корабли в Украину и обратно. И теперь экспортируют не только руду. И ввозить на кораблях в украинские порты могут самые разные товары, включая оружие.

Пока Россия этому помешать не может. Хотя и количество судов, которые пользуются временным коридором, не очень большое, так как есть проблемы со страхованием и в целом далеко не все судовладельцы рискуют отправлять свои корабли в зону боевых действий.

Сегодня мы писали, что из порта Черноморск вышло второе судно, которое зашло туда по украинскому морскому коридору и загрузилось.

19 сентября по украинскому коридору успешно прошло судно Resilient Africa с тремя тысячами тонн пшеницы для Азии.