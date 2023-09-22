Из порта Черноморск вышло второе судно, которое зашло туда по украинскому морскому коридору и загрузилось.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Судно Aroyat под флагом Палау загрузило 17,6 тысяч тонн украинской пшеницы для Египта.

Экипаж судна состоит из граждан Египта, Турции, Азербайджана, Бельгии и Албании.

До этого по украинскому коридору успешно прошло судно Resilent Africa с 3 тысячами тонн пшеницы для Азии.

Также по нему вышли из украинских портов суда, которые стояли там с начала войны.

Напомним, 16 августа из порта Одессы по временному коридору отправилось первое судно. Это контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, который находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года.

26 августа из акватории Одесского порта вышел балкер Primus. Это второе судно, вышедшее из портов Большой Одессы после остановки действия зернового соглашения.

А в начале сентября вышли два грузовых судна. Оба балкера стояли в порту Южный еще с начала вторжения РФ.

На днях балкер Puma (Каймановы острова), загруженный 16 тысячами тонн металла и 14 тысячами тонн рапса, успешно прошел по временному черноморскому коридору.