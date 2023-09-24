В Турцию прибыл сухогруз Aroyat под флагом Палау - второе судно, которое вышло из Украины по зерновому коридору.

Об этом сообщает France24.

Сейчас Aroyat находился на южном выходе из пролива Босфор. Далее он пойдет в Египет.

Первое судно, загруженное 3 000 тоннами пшеницы, также под флагом Палау, вышло из Черноморска во вторник, 19 сентября, и прибыло в Стамбул в четверг, 21 сентября.

Напомним, судно Aroyat загрузило 17,6 тысяч тонн украинской пшеницы для Египта и вышло из порта Черноморска 22 сентября.

Также по временному морскому коридору вышли из украинских портов суда, которые стояли там с начала войны. 16 августа из порта Одессы по временному коридору отправилось первое судно. Это контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, который находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года.

Ранее мы писали, что влияние РФ на украинский экспорт по Черному морю в ближайшие недели снизится. Руководитель Управления по координации санкций Госдепа США Джеймс О'Брайен считает, что за это время "факторы, которые заставили Россию считать, что она получит выгоду" от выхода из зерновой сделки, изменятся, а потому она может пересмотреть свою позицию.