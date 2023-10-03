Все три черноморских порта Украины, вопреки угрозам Кремля открывать огонь по кораблям, идущим в украинские гавани, возобновили приём судов для экспорта зерна.

Об этом пишет издание Bloomberg.

По имеющимся данным, первые десять кораблей уже воспользовались коридором, который Украина начала выстраивать после отказа РФ возобновить зерновое соглашение.

Вместе с этим сообщается, что международные страховые компании возобновляют покрытие страховых рисков таких рейсов.

"Это сигнализирует о том, что смелая ставка Украины на создание собственного торгового пути после краха зерновой инициативы, согласованной с Россией, окупилась", — пишет агентство.

Как уточняет Bloomberg, согласно договору о безопасном коридоре, все направляющиеся в Украину корабли проходят проверку в Стамбуле, и их грузы включают только сельскохозяйственные товары.

Вместе с этим страховой брокер Miller, технологическая компания Clearwater Dynamics и власти Украины сообщили, что "объединили усилия с целью предложить полное страховое покрытие от всех военных рисков для судов, что ходят в Чёрном море". С помощью усовершенствованной технологии Clearwater Dynamics все следующие по коридору и находящиеся в украинских портах суда теперь отслеживаются в круглосуточном режиме, пока не покинут зону повышенного риска.

Новый "фарватер" дополнительно защищён минными заграждениями. Его маршрут проходит вдоль черноморского побережья до территориальных вод Румынии и Болгарии, которые являются участницами НАТО.

Во времена действия зернового соглашения транспортный коридор шёл напрямую через Чёрное море в Стамбул, где совместная комиссия из представителей ООН, Турции и РФ проверяла суда, доставлявшие украинское зерно.

Ранее в западных СМИ писали, что РФ не контролирует проход судов по украинскому коридору и её влияние на экспорт по Черному морю снизится.

Мы также сообщали, что Владимир Зеленский рассчитывает на ПВО Греции для защиты зернового коридора в Черноморской акватории.