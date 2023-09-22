После того, как Россия ограничила экспорт дизеля и бензина, в Европе поднялись цены на топливо.

Об этом пишет The Guardian.

Цены на дизель в Европе подскочили на 5% и превысили тысячу долларов за тонну. А стоимость нефти марки Brent вчера выросла на 1% - до 94 долларов.

Ранее в России началось резкое подорожание дизеля и бензина - из-за роста мировых цен и ухода части топлива на внешние рынки. Вчера, 21 сентября, Москва запретила экспорт дизеля и бензина.

Исключением стал экспорт в страны ЕАЭС - Беларусь, Казахстан, Армению и Кыргызстан - да и то лишь по межправительственным соглашениям.

Напомним, сейчас в мире на фоне сокращения добычи нефти наблюдается дефицит дизеля. Как пишет Bloomberg, нефтеперерабатывающим заводам не удаётся производить достаточно топлива, что приводит к резкому росту цен и очередной волне инфляции.

При этом в самой РФ и на оккупированных ею территориях Украины цены на дизель также растут и наблюдается его дефицит. Основными причинами называют увеличение экспорта нефтепродуктов (он становится намного выгоднее, чем продажи на внутреннем рынке из-за падения курса рубля), а также увеличение налоговой нагрузки на НПЗ.