Введенные Китаем ограничения на экспорт дронов серьезно осложнили их поставки в Россию и привели также к дефициту ряда комплектующих, например, тепловизоров.

Об этом пишут российские СМИ.

Оформление лицензий для восстановления экспорта может занять до года. Для этого российским производителям дронов нужно будет доказать, что их БПЛА не будет использован в военных целях.

Пока же у них есть существенные запасы комплектующих.

А продавцы китайских дронов в РФ пытаются наладить параллельный импорт, но жалуются, что Казахстан на днях ужесточил процедуру ввоза.

Ранее мы писали о том, что с осени Китай введет экспортный контроль оборудования для дронов.

Война в Украине идет уже 572-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещеевки. В районе Андреевки и Клещеевки находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Этим и объясняется ожесточенность боев за эти населенные пункты, которые продолжаются еще с мая. На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, Вербового и Новопрокоповки. Украинские военные телеграм-каналы пишут, что дело осложняется введением российских резервов на этот участок фронта.

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