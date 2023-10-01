Украина имеет право наносить удары по России западным оружием. Об этом заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари Штрак-Циммерман.

"Международное право позволяет Украине атаковать военные объекты на территории агрессора. Совершенно независимо от того, где оружие было произведено и кто его предоставил", - заявила депутат от "Свободной демократической партии" в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Она добавила, что речь идет, в том числе о Крыме.

"Нападение России на Украину противоречит международному праву. То, что Украина защищается, соответствует международному праву. Сюда же относится и атака на российские позиции. Это предотвратит ежедневный запуск сотен ракет, нацеленных на Украину", - добавила Штрак-Циммерман.

Также она призвала канцлера Олафа Шольца не медлить с решением о поставках Украине крылатых ракет Taurus. Интервью с Циммерман озаглавлено: "Путин слишком напуган для атомной бомбы".

На это заявление отреагировали в РФ. Зампред совбеза Дмитрий Медведев пригрозил в этом случае "ударами по немецким заводам".

"Глава комитета по обороне ФРГ с труднопроизносимой фамилией – требует немедленно поставить хохлобандеровцам ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения нашей армии. Мол, это соответствует международному праву. Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву", - сказал Медведев.

"Эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой", - добавил он.