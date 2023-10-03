Литва открыла коридор для транзита украинского зерна в порты стран Балтии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Габриэлиус Ландсбергис в соцсети Х (бывший Твиттер).

По словам главы литовского МИД, это снизит загруженность на украинской границе и увеличит объёмы поставок в Африку и за её пределы.

Накануне в Минагрополитики Украины сообщили, что аграрные грузы, следующие в литовский порт Клайпеды, будут проходить контроль после прибытия вместо проверок на украинско-польской границе, что ускорит транзит по территории Польши.

Ранее литовский министр предложил НАТО распространить её "ядерный зонтик" на Украину. Дипломат призвал европейские страны сменить сложившуюся после падения Берлинской стены "геополитическую ментальность", заменив ее военной ментальностью и готовностью "ко многим случайностям".

Мы также сообщали, все три Черноморских порта Украины возобновили приём грузовых судов для экспорта зерна. По имеющимся данным, первые десять кораблей уже воспользовались коридором, который Украина начала выстраивать после отказа РФ возобновить зерновое соглашение.