Великобритания не будет направлять свои военные суда для обеспечения вывоза зерна из Украины.

Об этом заявил министр обороны страны Грант Шэппс во время конференции консерваторов Великобритании, предаёт журналист The Guardian Дэн Сабба на своей странице в Х (бывшем Твиттере).

"Грант Шаппс, внося ясность, заявил на конференции консерваторов, что он не ожидает развёртывания каких-либо кораблей Королевского флота в Черном море, чтобы открыть экспорт украинского зерна", - написал журналист.

Ранее мы сообщали, что британские военные самолёты начали патрулировать акваторию Чёрного моря.

Напомним, 24 сентября в Турцию прибыло второе судно, которое вышло из Украины по зерновому коридору. Первое судно, загруженное 3 000 тоннами пшеницы, также под флагом Палау, вышло из Черноморска во вторник, 19 сентября, и прибыло в Стамбул в четверг, 21 сентября.

Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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